Mancini, Totti, Gualtieri e migliaia di tifosi per dire addio a Sinisa

Striscioni, fumogeni, sciarpe e il coro a lui dedicato: “E se tira Sinisa e se tira Sinisa è gol”. Migliaia di persone ieri mattina hanno partecipato al funerale di Sinisa Mihajlovic alla chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza Esedra. Al termine dell’omelia, il feretro è stato portato in spalla da Mancini, Stankovic, Lombardo, De Silvestri e Di Vaio. Tutta la Lazio, così come il Bologna, ha seguito in prima fila la cerimonia. Presenti, tra i tanti, anche Totti, De Rossi, Bruno Conti, Giordano, Peruzzi, Gianni Morandi, Ferrero, Cairo, Juric, Gravina, Abodi, Malagò e il sindaco di Roma Gualtieri.

(La Repubblica)