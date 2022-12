Lecce, resta viva la pista Bove

Ieri il centrocampista Edoardo Bove (che interessa molto al Lecce in vista dell'apertura ufficiale del calciomercato invernale), ha giocato dall'inizio la partita persa per 3-0 dalla Roma contro gli spagnoli del Cadice. Pare che José Mourinho voglia valutare bene il centrocampista 20enne. Anche perché non è assolutamente detto che la Roma possa accontentare il mister portoghese nell'acquisizione di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale. Gli emiliani, infatti, non sarebbero così convinti di cedere il loro gioiellino alla società capitolina. Da qui la scelta di Mourinho di tenersi comunque Edoardo Bove in organico. E la cosa, ovviamente, complica i piani di mercato del Lecce.

(La Gazzetta del Mezzogiorno)