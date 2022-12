Lecce, Bove sempre più vicino in prestito con riscatto. Mourinho verso il sì

Il Lecce si avvicina sempre di più a Edoardo Bove. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti sull’asse Roma–Lecce per la trattativa che vede Pantaleo Corvino in pole position per portare il ventenne talentuoso centrocampista in Salento. [...] Bove avverte di vivere una grande esperienza sotto la guida di un maestro come Mourinho, che lo ha lanciato sin dalla scorsa stagione in prima squadra. Ed ovviamente è chiaro che a 20 anni un calciatore abbia voglia di giocare con più frequenza. Legato alla Roma fino al 2025, Bove in questo momento si ritrova corteggiato in modo convinto dal Lecce, che intende prelevare con la formula del riscatto e contro-riscatto. Tutto ciò quando le altre pretendenti che hanno frenato la corsa.

(gasport)