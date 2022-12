Lecce: Bove rinforzo in mezzo. Serve il suo dinamismo, manca solo il sì di Mou

Il Lecce ha sostanzialmente concluso la trattativa con la Roma per portare in Salento da gennaio la mezzala Edoardo Bove. Josè Mourinho alla Roma gli ha concesso finora cinque apparizioni in campionato e soltanto 43 minuti, sempre da subentrato. Bove non ha segnato, ma ci ha provato tirando tre volte una delle quali nello specchio della porta. Cinque i palloni recuperati, due i lanci.

Il Lecce dovrebbe prendere Bove con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte della Roma. Se Bove giocherà Corvino otterrà una sorta di valorizzazione, ma potrebbe anche avere un prolungamento del prestito nella stagione successiva in cui proprio la Roma potrebbe acquistare il regista danese del Lecce Morten Hjulmand. Manca solo l’ok di Josè Mourinho e poi Bove comincerà il suo nuovo percorso.

(Gasport)