REPUBBLICA.IT - L’avevano confermato tutti, in procura, che non avevano rinunciato a quattro stipendi ma in realtà soltanto a uno. Alex Sandro, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi. E poi Cuadrado, Danilo, Rugani, Demiral, Dybala, il capitano Chiellini, Bonucci e persino Buffon avevano spiegato che in realtà «l’accordo era sempre stato questo: rinunciare a una sola mensilità». [...]

Dybala era all’estero: «Era un periodo confuso. Ricordo che prendemmo la decisione di decidere, se accettare o meno, tutti insieme». [...] Sulla “seconda manovra” i calciatori hanno confermato «lo spostamento di quattro mensilità, senza rinuncia alcuna, con garanzia di pagamento anche in caso di trasferimento ad altra squadra».

«Ognuno questa volta decideva per sé», ha spiegato Dybala. «Io non volevo aderire, volevo ricevere tutti i mesi lo stipendio. Poi il mio gruppo di lavoro mi ha detto: meglio se lo facciamo, abbiamo un buon rapporto con la società, per avere migliori prospettive per il rinnovo». Anche in questo caso, maggio 2021, la firma era alla Continassa, davanti a Fabio Paratici, Cesare Gabasio o Paolo Morganti. [...]