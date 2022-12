Le reti, i minuti e le presenze: al Gallo servono tre traguardi per rimanere in giallorosso

Andrea Belotti nei prossimi mesi si giocherà la permanenza in giallorosso. Il contratto con la Roma prevede un rinnovo automatico per altre due stagioni, solamente nel caso in cui il giocatore dovesse raggiungere determinati obiettivi: oltre ad un determinato numero di presenze, è previsto anche il raggiungimento di un minimo di minuti disputati e di gol segnati. Al momento nessuno dei target è stato raggiunto. Questo vuol dire che, da gennaio, il Gallo dovrà necessariamente convincere José Mourinho a concedergli spazio e dimostrare in campo di meritarsi la conferma.

Belotti ha deciso di staccare la spina concedendosi alcuni giorni di relax in Francia con la moglie Giorgia e la figlia. Nel frattempo continua a seguire il programma di recupero studiato insieme allo staff sanitario della Roma. Dopo essere uscito dall'ultima gara disputata all'Olimpico con un infortunio al flessore destro, ed aver saltato le due amichevoli disputate in Giappone, il centravanti spera di poter recuperare per la settimana che la Roma trascorrerà in Portogallo. In Algarve si capirà quando farlo rientrare in gruppo. Durante la tournée in terra nipponica infatti, Belotti si è dedicato esclusivamente a massaggi e terapie.

Dall'inizio della sua avventura in giallorosso, l'ex Torino ha accumulato 17 presenze per un totale di 656'. In Serie A però sono soltanto 2 le partite giocate dal 1', mentre la casella dei gol fatti non è mai stata aggiornata. Le cose sono andate meglio in Europa League, dove ha segnato le uniche 2 reti da romanista ed è stato schierato nell'undici titolare in 4 occasioni.

(Gasport)