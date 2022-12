Le parole che non ti ho detto: nasce Radio Romanista

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - [...] Da ieri Il Romanista è entrato infatti nella galassia aziendale del Gruppo Radio Globo che rappresenta un’emittente che con la guida di Bruno Benvenuti è diventata in breve tempo leader negli ascolti tra le radio locali della nostra città, e una concessionaria capace di veicolare nella maniera più capillare possibile ogni messaggio pubblicitario. Fondendo la loro esperienza in campo radiofonico e la nostra nel settore editoriale è così nata una piccola ma ambiziosa media-company che rilancerà il quotidiano e vedrà nascere (a gennaio) una emittente innovativa, Radio Romanista, sulla frequenza 97,7 Fm, animata dagli stessi professionisti che avete imparato ad apprezzare leggendoli ogni giorno o ascoltandoli qui o lì, arricchita da una serie di collaboratori di altissimo livello professionale e diretta dal medesimo direttore.

Sarà una radio che tenderà ad accogliere e non a dividere il tifoso giallorosso, proprio come, attraverso magari periodi di alterno splendore, ha fatto il quotidiano sin dal giorno della sua fondazione, come è stato chiarissimo dal rilancio del 2017 sotto la direzione di Tonino Cagnucci e come sta provando a fare il sottoscritto da quando, dieci mesi fa, ne ha raccolto il testimone.

Radio e giornale lavoreranno insieme e si completeranno ogni giorno, proponendo temi appassionanti ai nostri lettori/ascoltatori, dando molto spazio alle notizie e magari non a tutte le opinioni, di sicuro non a quelle distruttive, nichiliste e faziose, approfondendo argomenti altrove lasciati in superficie, trattando la materia calcistica in maniera più oggettiva, più tecnica, più ponderata, ascoltando gli esperti di ogni settore, calandosi nel tessuto della città, raccontando storie di calcio, di cultura, di cronaca, amplificando i messaggi degli inserzionisti vecchi e nuovi che vorranno affidarci i loro preziosi investimenti. [...]

