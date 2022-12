Le giallorosse volano ai quarti di Champions League

IL TEMPO (M. VITELLI) - Serata da Magica Roma, nonostante il diluvio e un campo pesantissimo sul quale era davvero difficile giocare. La As Roma femminile di Alessandro Spugna batte 5-0 il St. Polten e stacca il pass per i quarti di finale della Women’s Champions League con un turno d’anticipo. Un risultato davvero storico e prestigioso, considerando che per le giallorosse questa è la prima esperienza nella competizione europea più importante per squadre di club. Al Francioni di Latina (presenti 1500 spettatori) si inizia sotto una pioggia battente e dopo appena sette minuti, durante i quali nega un calcio di rigore alla Roma per un fallo di manoin area abbastanza evidente, la direttrice di gara Foster è costretta a sospendere l’incontro e a mandare le squadre negli spogliatoi. Quando finalmente si può riprendere, è sempre la Roma a fare la partita. Al 12’ le giallorosse reclamano ancora il penalty, stavolta per unintervento su Haavi, ma anche in questa occasione la gallese Foster fa proseguire. Al 14’ Giugliano ci prova di testa, il portiere Schluter blocca. Poco dopo si vede per la prima volta il St. Polten, il tiro di Zver è alto. Al 34’ è delirio Roma. Giugliano serve Serturini che a tu per tu con Schluter insacca. Prima del riposo Haavi calcia da buona posizione, la prodezza di Schluter nega il raddoppio alla norvegese. Nella ripresa la pioggia riprende copiosa e trasforma il match in una battaglia nel fango. Al 64’ Ceasar vola a deviare in corner un pallone colpito di testa da Madl e destinato all’angolino alla sua sinistra. All’80’ Ceasar è protagonista con un doppio intervento salva-risultato. E due minuti dopo Giacinti fa esplodere il Francioni con un tiro che manda il pallone a toccare il palo prima di finire in rete. Nel finale la Roma dilaga. Giugliano cala prima il tris e poi il poker, Glionna chiude il tabellino portando a cinque le marcature giallorosse. La festa giallorossa può iniziare