Le giallorosse si arrendono al Wolfsburg

IL TEMPO (M. VITELLI) - La As Roma femminile perde 4-2 sul campo del Wolfsburg ed ora per accedere ai quarti di finale di Champions League saranno decisive le ultime due sfide del girone B, venerdì 16 al Francioni di Latina contro il St. Polten e giovedì 22 in casa dello Slavia Praga. All’Aok Stadion le capitoline provano subito a sorprendere il Wolfsburg, prima con un pericoloso cross di Glionna, poi con Haavi che incrocia bene il tiro, ma il portiere delle tedesche Frohms respinge di piede. Dopo un inizio in sordina, il Wolfsburg si sveglia. Bartoli è provvidenziale a salvare sulla linea e nell’attacco seguente Ceasar sfodera una grande parata su tiro di Pajor che però, al 24’, capitalizza l’assist di Jonsdottir con un colpo di testa che regala al Wolfsburg il vantaggio. Al 40’ Jonsdottir chiude un contropiede trafiggendo Ceasar, è il gol del raddoppio. Prima del riposo, Andressa vede Frohms fuori dalla porta e calcia dalla trequarti, il pallone sbatte sul palo ed entra: 2-1. Di nuovo in campo, il Wolfsburg prende il largo in due minuti, al 52’ segna Lattwein, al 53’ Pajor si regala la doppietta personale. Nel finale Spugna toglie Haavi, Giacinti, Andressa e Greggi per Serturini, Haug, Lazaro e Ciccotti. E al 76’ Haug segna, ma per la rimonta è troppo tardi.