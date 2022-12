Le giallorosse ricevute in Campidoglio

IL TEMPO (M. VITELLI) - Stavolta l’appuntamento non è su un campo di calcio, ma in Campidoglio. L’As Roma femminile al gran completo sarà ricevuta alle 12 dal sindaco Gualtieri. L’invito del Primo cittadino della capitale è l’ennesima dimostrazione del grande lavoro e degli splendidi risultati che la sezione femminile della As Roma sta ottenendo in questi anni. Dopo il secondo posto della scorsa stagione, che ha permesso alle giallorosse di approdare per la prima volta nella storia della società alla Women’s Champions League, è arrivato quest'anno anche il successo in Supercoppa italiana contro le campionesse d’Italia della Juventus. E il viaggio continua. La As Roma è prima nella classifica di A (con tre punti di vantaggio sulla Juventus) e si è qualificata ai quarti di finale della Women’s Champions League. Oggi, a ricevere in Campidoglio Spugna e le sue giocatrici, oltre al sindaco sarà presente l’assessore ai Grandi Eventi, Sport e Moda Alessandro Onorato.