L'avvocato di Karsdorp duro: "Nessuna possibilità che resti"

A confermare come la pace tra José Mourinho e Rick Karsdorp sia soltanto momentanea è Salvatore Civale, l'avvocato che rappresenta l'olandese: «E' una storia nata da un atteggiamento un po' sbagliato di Mourinho - spiega a calciomercato.it - definire traditore un giocatore è un qualcosa di pesante e la società non ha preso provvedimenti per rasserenare gli animi». Il destino del calciatore sembra dunque segnato: «Non ci sono più gli estremi per una permanenza del ragazzo a Roma, il valore del cartellino è stato anche deprezzato».

I giallorossi vogliono cederlo soltanto a titolo definitivo anche se, al momento, sul tavolo di Tiago Pinto non sono arrivate offerte. Nessuna possibilità invece di rescindere un contratto che scade nel 2025.

(Gasport)