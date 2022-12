Lampi di vera Roma: El Shaarawy spreca e segna, senza Abraham più occasioni

A conti fatti, stavolta è stata una Roma diversa, molto più dignitosa dell'ultima, quella del brutto scivolone con il Cadice della scorsa settimana. Ieri, invece, i giallorossi si sono rialzati grazie ad un gol nel primo tempo di Stephan El Shaarawy. È vero, davanti c'era il Casa Pia e non il Liverpool, ma i portoghesi avevano sicuramente più ritmo dei giallorossi nelle gambe. Ed allora la vittoria va bene, anche se per entusiasmarsi servirà ovviamente altro. A partite da giovedì prossimo, quando la Roma giocherà l'ultima amichevole in terra lusitana, quella contro gli olandesi dell'Rkc Waakwijk.

Ieri Mourinho ha cambiato un po' le cose, cercando più la verticalità e la ricerca degli spazi. Ecco perché davanti ha schierato Zaniolo ed El Shaarawy, lasciando fuori Abraham per oltre un'ora. Ed in effetti nel primo tempo la giocata era sempre la stessa, con il mediano bravo a lanciare nello spazio per l'attacco alla profondità di una delle due punte. Il gioco ha funzionato, anche se poi El Shaarawy si è divorato due gol e Zaniolo in una paio di occasioni ha perso l'attimo giusto, sotto porta. Poi, al 34', è arrivato il gol del Faraone, anche se la rete è stata favorita anche da un intervento poco pulito del portiere del Casa Pia, Joao Bravim. Insomma, l'attacco veloce ha funzionato, anche se poi di rete ne è arrivata una sola. Stavolta, però, la Roma almeno ha costruito, si è resa pericolosa, è sembrata viva. E l'impressione è che i giallorossi abbiano girato molto meglio così che non avendo Abraham come riferimento centrale.

Certo, poi c'è l'altro risvolto della medaglia e cioè gli infortuni di Pellegrini e Smalling, i migliori della Roma. Il capitano ha riportato una forte contusione alla caviglia sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo dopo poco più di mezz'ora di gioco. Il difensore inglese si è invece immolato su uno degli ultimi palloni della partita, riportando una distorsione alla caviglia sinistra. Sicuramente salteranno entrambi la partita con gli olandesi dell'Rkc Waalwijk, giovedì prossimo, ma la speranza è chiaramente che non ci siano ulteriori problematiche o controindicazioni. Insomma, entrambi sono fondamentali - se non vitali - per la ripartenza giallorossa, ad iniziare dalla partita contro il Bologna del 4 gennaio prossimo.

(Gasport)