L'addio di Tripi: «Qui per 12 anni, è stato un sogno»

«Sono entrato a 8 anni che ero solo un bambino e me ne vado ora che sono diventato un adulto - ha scritto su Instagram Filippo Tripi, appena ceduto agli sloveni del Mura - dopo 12 anni, è arrivata l'ora di salutarci. Volevo ringraziare l'AS Roma e tutti coloro che hanno fatto parte del mio percorso nel club per avermi aiutato a crescere sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto sotto quello umano. [...] Ringrazio tutti i giorni di essere nato romanista. Grazie di tutto Roma. Sei stata, sei e sarai per sempre casa mia. Non sarà mai un addio. Arrivederci Roma». Tra i tanti compagni che hanno commentato, un «In bocca al lupo Fili» di Daniele De Rossi, a cui Tripi ha risposto: «Viva il lupo, capitano». Il presidente del Mura aveva fatto sapere di voler «rafforzare la collaborazione con la Roma», aggiungendo che l'affare appena siglato (a titolo definitivo) sarà solo il primo passo.

(Il Romanista)