La Roma perde la fascia

Per quello che riguarda la Roma, alla luce del rendimento che viene proposto dagli esterni di fasce, si capisce che ci sia qualcosa che non vada. José Mourinho scopre di avere 5 esterni, fra destra e sinistra, che finora hanno prodotto in stagione un assist e zero reti. Anche questo spiega gli appena 18 gol segnati finora in campionato. Spinazzola non è ancora uscito fuori totalmente dal tunnel generato dalla rottura del tendine d’achille. Gli “stop and go” lo hanno tormentato; adesso accusa anche qualche problema al momento di calciare. Zalewski sembra essere un po’ in crisi di rigetto nell’assimilazione del suo nuovo ruolo di esterno. Discorso diverso per Celik, che ha caratteristiche più difensive e che quindi si ritrova meno a suo agio in fase di spinta. Chi invece avrebbe le qualità per farlo in modo decoroso è Karsdorp. L’olandese è rimasto anche ai box per un problema al ginocchio, ma anche quando ha giocato non ha inciso. Resta infine Matias Viña. Nella Roma è stato il meno impiegato, tant’è vero che lo Special One lo ha riciclato come difensore centrale.

Finora il contributo offensivo degli esterni giallorossi è stato al minimo sindacale. Per questo, qualora Karsdorp fosse venduto, i sussurri di mercato vedono la Roma a caccia di sostituti. E se Bereszynski della Sampdoria è poco prolifico in attacco, Odriozola ha prodotto 9 reti e 27 assist. Non è escluso, inoltre, che possano arrivare dei rinforzi qualora si riuscisse a monetizzare. Bove pare vicino al Lecce con la formula del prestito con obbligo di riscatto e diritto di riacquisto (tutto sulla base di 4 milioni), mentre Kluivert sembra essere vicino all’acquisto da parte del Valencia per una decina di milioni, così come Reynolds dal Westerlo per la metà o meno.

(Gasport)