La Roma non si ferma più: Giugliano regina a Milano

IL TEMPO (M. VITELLI) - La As Roma femminile non si ferma più. Il 2-0 in casa del Milan porta a otto il numero di vittorie consecutive in campionato. Il successo, arrivato grazie alla prima doppietta con la casacca giallorossa di Manuela Giugliano, permette alle capitoline di riportarsi a +6 sulla Juventus che sabato aveva battuto in trasferta l’Inter. Trenta punti in undici gare giocate, figlie di dieci vittorie (una sola sconfitta) arrivate realizzando ben 21 reti a fronte delle sole 3 incassate. Questo il fantastico ruolino di marcia della Roma, che in questa stagione sembra non voler lasciare nemmeno le briciole alle avversarie. Al Vismara, la squadra capitolina domina il gioco - come aveva chiesto mister Spugna alle sue giocatrici nel pre-partita - fin dalle prime battute. La difesa non trema mai, l’attacco è pericoloso ad ogni affondo. Ma il Milan tiene botta e si va al riposo sul risultato di 0-0. Dopo l’intervallo sono le rossonere a spingere e Mesjasz impegna Ceasar con buon colpo di testa. La reazione giallorossa arriva poco dopo, quando l’ex-Milan Giacinti ci prova, ma il portiere delle padrone di casa Giuliani alza il muro. L’equilibrio resiste fino al minuto 55. Haavi salta Arnadottir e crossa in direzione di Giugliano, il numero dieci della Roma impatta bene e insacca. Sette minuti più tardi è ancora Giugliano a far esultare i tifosi giallorossi, stavolta l’assist è di Serturini, una spina nel fianco della difesa del Milan per tutta la partita.