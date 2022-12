La Roma di Mou va di corsa

IL TEMPO (M. JURIC) - Nella giornata di ieri la Roma si è ritrovata a Trigoria dopo i 12 giorni di vacanza concessi da José Mourinho al termine della tournée giapponese di fine novembre. Un raduno tra le mura del centro sportivo per riaccendere i motori in vista del ritiro in Portogallo e della ripartenza della A il prossimo 4 gennaio. Molta curiosità c’era attorno a Rick Karsdorp, separato in casa da alcune settimane e assente ingiustificato in Giappone. L’olandese ieri si è presentato a Trigoria attorno alle 10, allenandosi regolarmente con il resto dei compagni, senza che ci fosse un faccia a faccia con Mourinho né con Tiago Pinto. Il calciatore, preso atto della multa comminata dalla società per le gravi inadempienze, ha scelto la strada del bravo dipendente. La volontà rimane quella di andar via da Roma già a gennaio, ma la linea della società è chiara: cessione solo a titolo definitivo e per una somma congrua. E di offerte, per ora, non ce ne sono. Fino a giovedì il calciatore si allenerà a Trigoria con la squadra, poi l’allenatore insieme alla direzione sportiva decideranno se portare Karsdorp in ritiro. È chiaro che una mancata convocazione in Portogallo renderebbe il calciatore a tutti gli effetti un fuori rosa. Chi invece vuole a tutti i costi sentirsi parte della squadra è Wijnaldum che ieri è tornato a Roma da Dubai e oggi riprenderà ad allenarsi a Trigoria insieme ai compagni. L’olandese si sottoporrà a tre giorni di lavoro individuale che faranno capire allo staff medico della Roma a che punto è il recupero dall’infortunio alla tibia. Test fisici propedeutici a stilare il programma di lavoro finale prima del ritorno in campo. Il ritiro in Portogallo sarà la vera prova del nove, con l’olandese che scalpita per tornare a respirare l’aria dello spogliatoio e sentirsi nuovamente un calciatore. Intanto a Trigoria anche oggi proseguiranno i lavori in campo per tutti gli altri calciatori, in attesa di rivedere giovedì Viña e Zalewski. Mancini, Pellegrini e Spinazzola sono recuperati e già da ieri si sono regolarmente allenati in gruppo. Chi è convalescente ma non preoccupa è Cristante che dopo l’operazione al polso si allena con una vistosa fasciatura. Mentre rimangono sotto osservazione Belotti e Tahirovic, che devono ancora smaltire i rispettivi infortuni muscolari. C’è poi chi sta benissimo e avrebbe una gran voglia di stare a Trigoria, ma per adesso non può. Parliamo di Solbakken che continua la sua preparazione in solitaria in attesa di un nulla osta dal Bodo sempre meno probabile. Ancora tre giorni di speranza per il via libera a farlo partecipare al ritiro portoghese. Altrimenti per l’attaccante l’appuntamento è il 1° gennaio, quando inizierà ufficialmente il suo contratto con la Roma.