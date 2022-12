La ricarica Dybala: la Roma in attesa per la Joya, con lui Mourinho segna e vince di più

Aggrappati a Dybala, aspettando il suo rientro quasi come si fa con un figliol prodigo. Anche perché i numeri di questa stagione fin qui parlano chiaro: con Paulo in campo è una Roma, senza – purtroppo – tutt’altra. [...] Con Dybala in campo la Roma in campionato ha avuto finora una media di 2,22 punti a gara, senza i giallorossi sono scesi a quasi la metà, esattamente 1,16 a partita. Fra gol e assist, Dybala in questa Serie A ha già lasciato il segno ogni 86 minuti, se si prendono in considerazione sia i gol (5) sia gli assist (2). Ma quello che impressiona di più è il peso specifico del neo campione del mondo sulle fortune della Roma, visto che Paulo finora ha segnato 5 delle 18 reti giallorosse, con un’incidenza del 27,8% sulla produzione offensiva dei giallorossi. [...] Dybala in questo momento è in vacanza, dopo aver passato qualche giorno a casa sua, a Laguna Larga, alle porte di Cordoba, dove appena sbarcato il fantasista della Roma ha dichiarato: “Negli ultimi tre giorni penso di aver dormito in tutto 5-6 ore. E’ stato tutto incredibile, non è paragonabile a niente. E non ci sono parole per descrivere la gioia che sto vivendo da campione del mondo: l’ho sognato per tutta la vita”. [...] Adesso, però, serve alla Roma. Paulo dovrebbe tornare a Trigoria a fine anno, tra il 29 e il 30. Poi sarà di nuovo tutto giallorosso.

(gasport)