La garanzia clausola per Dybala giallorosso

IL ROMANISTA (P. TORRI) - C’e clausola e clausola. E nella Roma ce ne sono una serie che possono determinare il prossimo futuro. (...) Cominciamo da Paulo Dybala. Che poi, diciamocelo chiaramente, è la clausola che più preme. (...) I più attenti ricorderanno come al momento dell'ufficializzazione Dybala, filtrò anche la notiziadell'inserimento di una clausola da venti milioni che poteva permettere alla Joya di liberarsi sin dalla fine della prima stagione in giallorosso. Nessuna smentita, la clausola c'è. Solo che è un po' più complessa per un eventuale compratore. Intanto vale soltanto per il mercato estero, ovvero un club italiano la prossima estate non potrà lusingare il giocatore con un ingaggio esagerato sapendo di poter acquistare il cartellino con venti milioni. Ma c'è anche dell'altro a confortare l'ottimismo per un Dybala a lungo con la nostra maglia. Perché la Roma, in base alla clausola, ha la facoltà, una volta che arrivasse un'offerta dall'estero, di poterla pareggiare con un ingaggio aumentato, cosa che costringerebbe il club interessato a trattare di nuovo con la Roma. Sommando il tutto, non è un esercizio di ottimismo sostenere che a fine stagione portare via Dybala da Trigoria, sarà assai più costoso di quello che si poteva pensare, fermo restando che al giocatore dalla seconda stagione bisognerà garantire uno stipendio superiore a quello attuale. (...)