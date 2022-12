La Femminile “ritrova” il Tre Fontane

Brave ragazze. Sotto i vessilli della Sala delle Bandiere, l’AS Roma femminile – gruppo squadra e dirigenza al completo – è stata ricevuta in Campidoglio dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. Alle ragazze è stata conferita una delle più alte onorificenze a livello cittadino: il “Natale di Roma”, la medaglia celebrativa che raffigura su un lato il concetto di «Roma città del futuro» e sull’altro l’immagine del Palazzo Senatorio. Dopo aver conquistato la Supercoppa italiana – battendo la Juventus in finale – il gruppo ha raggiunto un traguardo storico, accedendo per la prima volta ai quarti di finale di Women’s Champions League. (...) Ai risultati sul campo si è aggiunto un annuncio importante: dal prossimo anno la Roma potrà disputare al Tre Fontane anche le gare europee, in questa edizione spostate a Latina per la mancanza di impianto di illuminazione. Presto inizieranno i lavori per rendere l’impianto dell’Eur compatibile con i criteri Uefa. (...)

(corsera)