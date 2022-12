Kluivert, il Valencia insiste ma Pinto mette due condizioni

La Roma è pronta a dire addio a Justin Kluivert con sei mesi di ritardo. O d’anticipo? Dipende dai punti di vista. Fosse stato per i giallorossi, l’olandese sarebbe un giocatore del Fulham già da tre mesi. Il pasticcio burocratico combinato dagli inglesi negli ultimi giorni di agosto, però, aveva fatto saltare una trattativa già chiusa e costretto Tiago Pinto a trovare una soluzione d’emergenza in fretta. [...] Al Fulvio Bernardini sono disposti a lasciar andare definitivamente Kluivert già a gennaio. Ma senza saldi. Il general manager Pinto infatti non accetterà meno di 10 milioni di euro e pretende una percentuale sulla rivendita futura: una decisione già comunicata al Valencia. I soldi degli spagnoli verrebbero utilizzati per dare maggiore equilibrio alle casse romaniste.

(gasport)