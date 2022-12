Karsdorp riapre il caso: vuole andarsene via

Il caso Rick Karsdorp non è ancora risolto, ma questa volta ad alimentarlo è il calciatore, il quale attraverso la voce del suo legale ha spiegato il suo futuro: vuole lasciare la Roma già a gennaio. Tiago Pinto sta cercando di gestire la situazione, un po' mediando e un po' trattando. Lo scambio con la Juventus con Mattia De Sciglio (pronto al trasferimento) è stato frenato dalla differenza di stipendi. Il terzino olandese interessa ad alcuni club di Premier League, ma solamente in prestito, mentre la Roma è pronta a cederlo solamente a titolo definitivo per almeno 10 milioni di euro.

Karsdorp non perdona le parole di José Mourinho dopo il Sassuolo e inoltre in seguito alla trasferta di Reggio Emilia alcuni tifosi giallorossi hanno aspettato il calciatore sotto casa per insultarlo. L'allenatore è convinto di aver agito per il bene della squadra e non ha preclusioni nei confronti del ventisettenne, infatti sarebbe pronto a mandarlo in campo in caso di necessità. Ora però è Karsdorp a chiudere al dialogo, il quale si sarebbe aspettato una difesa da parte della società e dei compagni.

(corsport)