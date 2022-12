Karsdorp presente, ora il confronto con Mou e Pinto

Si può dire che il primo giorno di ripresa dopo 12 giorni di vacanza concessi da Josè Mourinho ai suoi sia andato bene, sono tornati in gruppo sia Cristante che Capitan Pellegrini, per Belotti invece ancora problemi al flessore, ed oggi sarà il turno di Wijnaldum. Anche Karsdorp, dopo aver disertato allenamenti e la tournée in Giappone si è presentato a Trigoria, per lui pronta una multa. Il 15 dicembre i giallorossi partiranno alla volta del Portogallo per il ritiro in Algarve fino al 22 dicembre, non è ancora stata presa nessuna decisione in merito alla situazione dell'olandese ed è in dubbio la sua partenza con la squadra. Si aggregheranno invece intorno alla seconda parte della tournée Zalewski, Vina e Rui Patricio, eliminati dal Mondiale con le rispettive nazionali. Dybala tornerà a gennaio per la gara contro il Bologna.

(corsera)