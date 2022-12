Karsdorp: oggi la decisione per il Portogallo, ma il no è più vicino

È difficile, molto difficile che Rick Karsdorp possa partire con la squadra per il Portogallo, in Algarve, dove la Roma da domani e fino al 22 svolgerà un mini-ritiro, giocando anche tre amichevoli (contro Cadice, Casa Pia e Rkc Waalwijk). Per questioni di opportunità. E perché José Mourinho non vuole avere fattori considerati «destabilizzanti» all'interno del gruppo.

Anche ieri Karsdorp (su cui è piombato il Fulham) era regolarmente al suo posto, all'interno del Fulvio Bernardini, per la seduta di allenamento quotidiana della squadra giallorossa. Il fatto che il terzino fosse in gruppo farebbe pensare ad un riavvicinamento. Vedremo oggi se sarà davvero così. La società vorrebbe ovviamente che la frattura tra il tecnico e il giocatore si potesse ricomporre, almeno formalmente.

Mourinho in questi giorni sta cercando di capire anche con che testa e con che atteggiamento Karsdorp si sta allenando. Vuole vedere se ha voglia di esserci ancora o meno, se vive un sentimento reale di pentimento o rammarico per quel che è successo o se invece l'atteggiamento è ancora quello di altre situazioni, per alcuni versi anche distaccato e in parte strafottente. Poi, oggi, ci sarà la decisione finale.

