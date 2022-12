Karsdorp-Mou: faccia a faccia. Rui e Dybala, taglio alle vacanze

Ieri sera, poco prima delle 23, José Mourinho è arrivato a Fiumicino con un volo proveniente da Londra in vista della ripresa dei lavori oggi a Trigoria e ha soltanto detto ai cronisti: "Ragazzi, lo sapete non parlo". Il primo problema è legato a Rick Karsdorp, che è arrivato a Roma e oggi incontrerà la dirigenza giallorossa per definire il suo futuro. Il club lo considera un valore non banale e una sua cessione in prestito non è presa in considerazione, per questo auspicherebbe una riconciliazione con Mourinho ma non è agevole. Inoltre, non è detto che l'olandese accetti di partire per il ritiro in Portogallo e a quel punto la multa sarà inevitabile e anche la cessione.

Dopo la ripresa di oggi a Trigoria, la Roma andrà in ritiro in Algarve dove sono previste tre amichevoli prima del rientro nella capitale e alcuni giorni di vacanza sotto Natale. Rui Patricio sembra intenzionato a tagliarsi alcuni giorni di ferie per aggregarsi al gruppo subito dopo le feste. Diverso, invece, il discorso di Dybala impegnato in Qatar con l'Argentina: se la squadra di Scaloni dovesse arrivare in finale il ritorno in patria per i festeggiamenti sarebbe scontato e, considerando che la Joya non ha giocato, la sua disponibilità per il 4 gennaio è incerta. Se l'Argentina dovesse uscire prima, anche lui è pronto a tagliarsi qualche giorno di vacanza.

