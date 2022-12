Karsdorp, l’ora della verità: vacanze finite, ma il Portogallo resta in bilico

Rick Karsdorp ha fatto ritorno in Olanda. (...) La notizia ha un valore intrinseco, perché fa pensare che il giocatore abbiamo messo in preventivo stavolta di presentarsi a Roma per la ripresa degli allenamenti, previsti domani mattina a Trigoria alle ore 11. (....) Karsdorp è stato informato della multa che gli è stata comminata dalla Roma per la mancata partecipazione alla mini-tournée in Giappone (circa 45-50 mila euro). Ecco perché risponderà alla convocazione. (...) Molto probabilmente lunedì chiederà un colloqui con Tiago Pinto, lui o il suo agente, Johan Henkes, che in questo ultimo mese è stato in costante contatto con la Roma per cercare di trovare una soluzione. L’olandese, infatti, sembra orientato a chiedere al club di non farlo andare in Algarve. Manifesterà al club la difficoltà a trovarsi per una settimana intera con un allenatore che ha detto esplicitamente di non gradirne più la presenza. (...) La soluzione migliore – per tutti – sarebbe quella di separarsi già ad inizio gennaio. Lione e Marsiglia continuano ad essere interessate, la Juventus anche ma solo in prestito, cosa che invece non è prevista dalla Roma.

(gasport)