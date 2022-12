Karsdorp e Abraham alla resa dei conti

José Mourinho è arrivato a Roma con uno degli ultimi voli atterrati da Londra e ha tagliato corto sul caso Karsdorp: «Mi conoscete... Non parlo». Oggi è fissata la ripresa a Trigoria e il caso dell'olandese non è ancora chiuso: il terzino è rientrato a Roma sabato notte e questa mattina, salvo sorprese, si dovrebbe presentare al centro sportivo. La multa del 30% sullo stipendio mensile (circa 45-50 mila euro) per non essersi presentato in tournée in Giappone l’ha indotto a cambiare strategia: si allenerà a Trigoria per i prossimi tre giorni, ma resta in forte dubbio la sua presenza nel ritiro Portogallo. A gennaio Pinto proverà a cederlo a titolo definitivo ad almeno 10 milioni e per Mourinho Karsdorp è un ex e costruirà la Roma del futuro senza di lui.

Intanto il tecnico con i preparatori ha già stilato il programma da seguire nel ritiro in Portogallo a cui parteciperanno Viña e Zalewski, ma probabilmente anche Rui Patricio: il portoghese potrebbe raggiungere la squadra intorno al 19 dicembre. Dybala, invece, si aggregherà al gruppo direttamente dopo Natale.