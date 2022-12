Karsdorp atteso a Trigoria: incontro per il suo futuro

Nelle prossime ore si deciderà il destino di Rick Karsdorp alla Roma: il terzino è chiamato a rispondere alla convocazione del club per la ripresa degli allenamenti e il club lo multerà pesantemente. Se Karsdorp sarà a Trigoria in anticipo rispetto all’allenamento previsto per questa mattina alle 11 avrà un colloquio non solo con Tiago Pinto, ma anche con Mourinho. La rottura tra le parti sembra insanabile, il terzino dovrebbe accettare di svolgere gli allenamenti con la squadra nei prossimi tre giorni ma non vorrebbe partire per il ritiro in Portogallo.

Karsdorp vorrebbe restare in Italia ma non ci sono offerte, mentre sono diverse invece le piste estere: piace in Olanda, soprattutto al Feyenoord, si è poi parlato di un interesse del Newcastle ma non sono arrivate conferme ai sondaggi, mentre in Francia interessa al Lione e Marsiglia. La formula chiesta da Pinto è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni molto semplici oppure cessione a titolo definitivo. La Roma accetterà solo un acquisto per 10- 12 milioni di euro. (Corsport)