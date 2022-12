Joya di esserci

Festeggiamenti finiti in Argentina, almeno per alcuni dei protagonisti che hanno vinto la Coppa del Mondo. Paulo Dybala rientrerà domani mattina presto, 6,45, a Roma con un volo diretto da Buenos Aires, rispettando i 10 giorni di pausa concessi a tutti i calciatori che hanno partecipato al Mondiale. Si allenerà subito per essere a disposizione in vista della ripresa contro il Bologna. (...) La scelta di trasferirsi a Trigoria l’ha presa anche per giocarsi tutte le carte in vista della convocazione con l’Argentina. E l’unico modo per farlo era essere centrale nel progetto di un grande club. Così è stato, Dybala non ha tradito le aspettative inanellando prestazioni eccellenti, gol e assist. (...) Dybala è tutt’ora il cannoniere della squadra con 5 reti su 18 segnate in totale, seguono Smalling e Abraham (3). Inoltre, ha servito due assist di cui uno pesantissimo contro la Juventus. (...) Adesso José farà in modo di schierare tutti e quattro i big offensivi della squadra. Proprio come accadeva a inizio campionato quando Pellegrini ricopriva il ruolo di centrocampista, Dybala e Zaniolo di seconde punte e Abraham più avanti in attacco, considerando che dal 1 gennaio Mou avrà anche Solbakken. Formazione che ha potuto proporre solo contro Salernitana e Cremonese per via dei continui infortuni. Solo contro il Lecce li ha avuti di nuovo tutti a disposizione, ma ha scelto di puntare su Belotti lasciando Abraham in panchina (...) Con il rientro di Wijnaldum e le condizioni ottimali di Dybala (dovrà solo recuperare il ritmo partita), Mourinho avrà una rosa numericamente adeguata a concorrere per il quarto posto. Anche senza il mercato in entrata.

(Il Messaggero)