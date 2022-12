Inter, Skriniar senza certezze. Occhio a Smalling

La scelta è obbligata. Se la partita per il rinnovo di Milan Skriniar non porterà a breve termine i risultati sperati, Beppe Marotta e Piero Ausilio correranno subito ai ripari raccogliendo informazioni su Scalvini dell'Atalanta. [...] Non possono essere trascurate le mosse per il centrale inglese Smalling, in scadenza con la Roma. Chris appare candidato a prendere il posto di Stefan De Vrij, anche lui a fine contratto con i nerazzurri. In ogni caso si profila un bel rimescolamento di carte per il pacchetto arretrato di Simone Inzaghi.

(gasport)