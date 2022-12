Incontro Roma-Lega per il nuovo impianto

La Roma ha un'interlocuzione quotidiana con il Campidoglio per quanto riguarda il nuovo stadio. (...) A gennaio dovrebbe esserci il primo passaggio decisivo, cioè la delibera di pubblico interesse in Assemblea. L'iter burocratico proseguirà poi ancora per un paio di anni, con l'obiettivo di posare la prima pietra entro il 2024 e giocare a Pietralata almeno una partita nel 2027. (...) Mentre il Ceo Berardi si trovava in Giappone inoltre l'avvocato Vitali si è recato a Milano per incontrare i rappresentanti della Lega: il responsabile legale ha partecipato alla riunione della commissione sugli impianti. Anche la Federcalcio di Gravina segue con interesse l'iter, e includerebbe volentieri Pietralata nel dossier per la canditatura all'Europeo 2032 (...) La Roma intanto si prepara ad accogliere Adidas e a salutare, dalla prossima stagione, l’attuale sponsor tecnico New Balance. L’accordo pluriennale e multimilionario con il noto marchio tedesco non consentirà però al club capitolino, almeno inizialmente, di essere incluso tra i partner “élite” come lo sono Bayern Monaco, Juventus, Real Madrid, Arsenal e Manchester United. La categoria di partenza sarà quella “premium” (come Ajax, Celtic, River Plate e Flamengo): non ci saranno la quarta divisa da gioco o le collezioni speciali e la Roma non potrà vendere le “maglie autentiche” (come quelle indossate dai calciatori) che costano 140 euro anziché 90.

(corsport)