In ritardo e nervosa, la squadra già affonda. E Vina finisce espulso

Ci vorrà del tempo per rivedere la vera Roma. C’è però poi da dire che figuracce come quella rimediata ieri andrebbero evitate. Anche perché il copione visto in campo – con Karsdorp a sorpresa titolare – è sembrato per lunghi tratti quello dei primi 69 minuti contro il Torino. Squadra senza idee, nervosa, sotto ritmo, prevedibile, con le solite amnesie difensive e il problema Svilar come secondo portiere. [...] Note positive? Proprio a volerle cercare, per 20 minuti la Roma ha giocato meglio nella ripresa con un inedito 5-2-2 in fase difensiva che ha visto Volpato (poi sostituito da Zalewski) rendersi pericoloso almeno in un paio di occasioni. [...] Meno male che alla ripresa del campionato mancano ancora 17 giorni.

