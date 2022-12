In Portogallo vogliono Mou in Nazionale

In Portogallo è esplosa (di nuovo) la Mourinho-mania. Dopo l’eliminazione della Nazionale dal Mondiale, il nome dello Special One è schizzato in testa alle preferenze per il ruolo di c.t. per il dopo Fernando Santos. Secondo il quotidiano «A Bola», la federazione avrebbe offerto il posto a José, che ha un contratto con la Roma fino al 2024, prospettandogli anche la possibilità di un impiego part-time che non lo allontani dalla panchina giallorossa. Un’ipotesi che non ha incontrato il favore dei romanisti, e di difficile realizzazione anche per alcuni addetti ai lavori. «Mourinho - le parole di Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile della Salernitana - è un perfezionista, quello di c.t. è un ruolo che non si esaurisce in campo ma ha bisogno di un’attenzione costante e non può essere preso sotto gamba. Per questo non credo al doppio incarico». Di diverso avviso Maniche, ex calciatore portoghese. «È stato nei migliori club del mondo, ha vinto titoli in tutti i paesi e gli manca solo la Nazionale».

(Corsera)