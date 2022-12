La Juventus continua a tenere gli occhi puntati su Zaniolo, che ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2024. Se la situazione di stallo del 22 giallorosso con la società dovesse continuare ovviamente il valore del suo cartellino si abbasserebbe e da Torino potrebbero seriamente prendere in considerazione l'ipotesi Zaniolo come sostituto di Di Maria.

(tuttosport)