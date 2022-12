In Campidoglio l’omaggio dei romani a Sinisa

Roma si prepara a dare l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Oggi sarà allestita la camera ardente nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, si potrà accedere dalle 10 alle 18 dal Portico del Vignola. Poi domani alle 11.30 i funerali nella Basilica di piazza della Repubblica: ci saranno parenti, amici, tifosi, ex compagni, arriverà anche tutto il Bologna, squadra che Sinisa aveva allenato fino al 6 settembre.

«Siamo tutti - le parole di Giovanni Malagò - tristi. L’uomo ha superato il giocatore e il tecnico, già di per sé enormi. Ci conosciamo da 25 anni da quando ha cominciato la sua carriera». Dino Zoff, campione del Mondo nell’82 ed ex allenatore della Lazio, ha portato una corona di fiori, prima di ricordare Mihajlovic con tono commosso: «È stato un duro colpo per tutti. Sono molto affranto per la famiglia. Sinisa un uomo molto chiaro, deciso. Ha saputo insegnare valori importanti ai più giovani». Fuori la clinica, Zoff ha incontrato il conduttore Massimo Giletti: «Con Sinisa - ha detto - c’era un grande rapporto. È stato un grande calciatore e come uomo nessuno potrà mai dimenticarlo. Ha unito tutti». La scomparsa di Mihajlovic è stata un duro colpo anche per Daniele De Rossi: «Ho perso un grande amico. Non ho mai giocato con Mihajlovic, ma ci siamo frequentati. L’anno scorso ho seguito alcuni suoi allenamenti e ci si vedeva spesso a Roma o a pranzo a Maccarese, anche con Kolarov. Incontri mai banali, in cui emergevano aspetti contrastanti del suo carattere: spigolosità e un cuore enorme, ma uscivi sempre con qualcosa. In queste ore ho letto tanti messaggi, uno mi ha colpito: “persona in un mondo di personaggi”. Questo è Sinisa».

(La Repubblica)