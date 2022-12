Il sogno di Mattia, Azzurro e contratto

Prima la convocazione per lo stage con Roberto Mancini, poi la firma sul primo contratto da professionista. Saranno giorni indimenticabili per Mattia Mannini, giovanissimo classe 2006 della Roma ma che in queste ore si trova a Coverciano assieme ad altri 68 calciatori. [...] Mannini di tempo davanti a sé ne ha tantissimo, non deve far altro che aspettare e continuare a inanellare prestazioni convincenti come sta facendo nella Roma Under 18. Si tratta di un centrocampista centrale, gioca prevalentemente davanti alla difesa. [...] E' arrivato a Roma dallo Spezia nell'estate del 2020 ed ora è un ottimo prodotto del vivaio romanista impiegato come terzino sinistro. [...] Mattia ha scelto il progetto giusto, ora il futuro lo attende.

(Il Messaggero)