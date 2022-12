Il piano di Pinto per blindare subito Smalling

Pinto non vuole farsi soffiare Smalling dall’Inter senza lottare. L’inglese è uno dei pochi della rosa ad aver mantenuto gli standard passati. [...] Il gm non è rimasto a guardare ed ha cominciato opere di persuasione verso il difensore nonostante l’età avanzata proponendo anche un contratto biennale. Il primo passo è stato chiedergli se avesse ancora l’intenzione di vestire la maglia della Roma. [...] Non è scontato che l’inglese si accontenti di firmare per un solo anno anche grazie alle prestazioni fornite. A 33 anni sarà l’ultimo grande contratto che firmerà e ha intenzione di monetizzare al massimo.

(Il Messaggero)