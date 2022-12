Il piano di Mourinho è special

Lunedì sarà un nuovo inizio. È come se José Mourinho cominciasse un’altra stagione, con dinamiche diverse rispetto ad agosto e un programma nuovo da stilare in vista del 4 gennaio. Ciò che resterà uguale sono i giocatori, anzi, ce ne sarà qualcuno in meno. Dybala e Rui Patricio, ad esempio, si aggregheranno direttamente verso fine dicembre. Da tenere sotto controllo anche gli infortunati, dato che Spinazzola non riuscirà a tornare in campo prima di metà gennaio, non è riuscito a recuperare. Wijnaldum, invece, dà segnali confortanti da Dubai. Calcia il pallone e corre sul campo, ma José non potrà utilizzarlo prima di febbraio. E poi c’è il caso Karsdorp: è nella lista dei convocati per il 12 dicembre, ma non è certo che si presenti. [...] Lo Special One dovrebbe aver metabolizzato che la sua rosa quasi certamente non verrà implementata. Anzi, potrebbe essere sfoltita con le cessioni di Shomurodov (Cremonese o Torino) e Bove (Lecce). In compenso è arrivato Solbakken che però il Bodø ha bloccato fino al 31 dicembre. I paletti imposti dalla Uefa sono stringenti e il margine di manovra di Pinto è minimo. [...]

(Il Messaggero)