Il pagellone del 2022: l'Europa promuove Mou, Abraham è un mistero

Il 2022 è stato l'anno in cui la Roma è tornata ad alzare un trofeo al cielo dopo 14 anni di digiuno, ma questi 365 giorni sono stati caratterizzati sia da luci sia da ombre. La classifica annuale della Serie A parla chiaro: i giallorossi sarebbero sesti con 58 punti, alla spalle di Napoli, Milan, Inter, Juventus e Lazio. José Mourinho merita comunque un 7.5 perché ha dato una scossa all'ambiente, che ha risposto riempiendo sempre l'Olimpico. Chris Smalling (8) è l'unica certezza della difesa, mentre il voto di Nicola Zalewski (7) è calato negli ultimi mesi. Tra i migliori c'è anche Paulo Dybala (7.5), stesso voto anche per Lorenzo Pellegrini, il quale ha chiuso in doppia cifra sia come gol sia come assist. 6.5 per Cristian Volpato, Rui Patricio e Nemanja Matic, 6- per Edoardo Bove, mentre 6 per Benjamin Tahirovic, alle prime esperienze. Tammy Abraham (6-) finisce tra i rimandati: prima parte di stagione da 8, seconda da 4. Discorso simile per Nicolò Zaniolo (6), che però ha segnato il gol decisivo nella finale di Conference League. Devono fare meglio Bryan Cristante, Gianluca Mancini (5.5) e Roger Ibanez (6-), il quale è cresciuto molto ma ha commesso errori banali. Mehmet Zeki Celik (5.5) deve dimostrare di meritarsi la fascia destra, mentre da El Shaarawy ci si aspetta di più (5.5). 6 per Mady Camara, 5 per Leonardo Spinazzola, anche se la rottura del tendine d'Achille è una gigantesca attenuante.

Tra i bocciati Eldor Shomurodov, Matis Vina, Rick Karsdorp e Mile Svilar, tutti con 5, mentre Marash Kumbulla è da 5.5. Non giudicabili Georginio Wijnaldum e Andrea Belotti.

(corsera)