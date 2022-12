Il mercato è già fatto in casa

Il mercato c’è, ma Mou non lo vede. Del resto, lo Special One non è mai stato abituato ad accontentarsi, vuole sempre di tutto e di più. [...] La società già gli ha messo a disposizione il norvegese Ola Solbakken, ma il portoghese vorrebbe un ulteriore sforzo per poter costruire una rosa di maggiore qualità e personalità. [...] Magari il quattro gennaio non sarà al meglio della condizione, ma ci sarà il ritorno di Georginio Wijnaldum l’unico giocatore, parole di Mou, che non si doveva fare male, fin qui visto undici minuti nella prima a Salerno e in uno splendido spot emergente dalla piscina, poi frattura della tibia e arrivederci al duemilaventitrè. Di sicuro ci sarà Paulo Dybala che in poche settimane aveva fatto capire, pure alla Juventus, che incidenza può ancora garantire. Ci sarà anche un Lorenzo Pellegrini che finalmente si sarà messo alle spalle il fastidio al flessore con cui, stringendo i denti, ha convissuto in tutta la prima parte della stagione. E, chissà, ci sarà un Abraham restituito alla sua prima versione romanista, ventisette reti e un feeling con l’ambiente che aveva fatto temere di perderlo. [...]

(La Repubblica)