Il “made in Italy” non va di moda tra i pali giallorossi

La Roma cerca un portiere? Sì, no. Forse. Lo scopriremo solo vivendo. Intanto, però, va ricordato che negli ultimi venti anni abbondanti a Trigoria c’è stato soltanto un portiere titolare italiano, Morgan De Sanctis. [...] A guardia dei pali romanisti oggi c’è un portoghese, Rui Patricio, che ha sostituto lo spagnolo Pau Lopez che a sua volta aveva preso il posto dello svedese Robin Olsen. Prima di Olsen, il brasiliano Alisson Becker, diventato titolare dopo la partenza del polacco Wojciech Szczesny. Prima dell’attuale portiere della Juventus, la Roma aveva puntato sull’olandese, Marteen Stekelenburg. Affiancato, e talvolta scavalcato, dal terrificante uruguaiano Mauro Goicoechea. Con il rumeno Bogdan Lobont. [...] Doni, siamo a metà degli Anni Duemila, ha giocato titolare più di Julio Sergio e molto più di Artur. Doni in una stagione ha avuto come riserva Gianluca Curci, l’ultimo portiere partorito dal settore giovanile (cronologicamente dopo Carlo Zotti) salito in prima squadra. E chiudiamo il viaggio a ritroso: Roma campione d’Italia nel 2001 con Francesco Antonioli, sostituito l’anno successivo dal deludente Ivan Pelizzoli. [...]

(corsera)