Il gol di Falcao al Colonia: 40 anni fa la Roma più bella

Se una squadra segna un’epoca calcistica, i momenti chiave di una stagione diventano indimenticabili. Come il gol di Paulo Roberto Falcao al Colonia, che il prossimo 8 dicembre compie 40 anni. Quella vittoria per 2-0 maturata all’89’ non significò soltanto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Uefa, ma rappresentò il decollo dei giallorossi verso la conquista dello scudetto. Si giocò di pomeriggio, con l’Olimpico tutto esaurito. Faceva freddo e il sole non si affacciò mai. Se non al 56’, quando Iorio pareggiò il gol dell’andata di Allofs, e a un minuto dalla fine quando il Divino fece capire alla Roma che quello era davvero l’anno buono.

(Il Messaggero)