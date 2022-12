Il giallo del Gallo: Belotti non segna più, rinnovo in dubbio

Un futuro ancora tutto da scrivere, un recente passato completamente da dimenticare. Pochi giorni e Andrea Belotti tornerà a vestire la maglia giallorossa: la ripresa degli allenamenti è fissata a Trigoria per lunedì, quando il Gallo inizierà la seconda parte della stagione con un solo obiettivo in testa: conquistarsi sul campo il rinnovo, raggiungere le condizioni necessarie per far scattare il prolungamento del contratto firmato in estate [...] Ma cosa serve per vedere in futuro Andrea Belotti ancora con la maglia della Roma? Il 28 agosto ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive, ovvero al raggiungimento di 21 presenze (da almeno 45 minuti) e un minimo di gol. Il traguardo non è così lontano, ma servirà un altro Belotti.

(La Repubblica)