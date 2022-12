«Champion is back», il campione è tornato. La foto postata su Instagram da Nemanja Matic è la sintesi migliore di quello che rappresenta il rientro di Paulo Dybala alla base, avvenuto ieri mattina. L'attaccante argentino è sinonimo di tranquillità per la Roma, infatti con lui in campo la squadra viaggia a una media di 2.22 punti a gara e ha segnato 12 reti, mentre senza a 1.16 e ha insaccato il pallone nella porta avversaria solamente 4 volte. Con il suo ritorno, la presenza di Ola Solbakken e la duttilità di Lorenzo Pellegrini, José Mourinho è pronto a cambiare la sua Roma, ma tutto ruoterà intorno a Dybala sia nel 3-5-2 sia nel 3-4-2-1. Attenzione anche al 4-2-3-1, in cui può fare il trequartista, l’esterno e il falso nueve. Ovviamente non potrà essere subito al massimo e in questi giorni svolgerà un programma personalizzato e alternerà sedute a parte con quelle con la squadra. Nella prima dell'anno l'argentino è sempre ispirato (a segno in ben 6 occasioni) e inoltre il Bologna è la sua vittima preferita.

(Il Messaggero)