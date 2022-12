Il black out e la strategia dello Special

La Roma è ferma. E, guardando alla ripartenza del campionato fissata per il prossimo 4 gennaio, si deve ancora accendere. Spenta e quindi vulnerabile. Le gambe non girano. E se girano, lo fanno a vuoto. È questo il principale handicap del gruppo di Mourinho dopo questa lunga e insolita sosta mondiale. Il club giallorosso, distribuendo ferie (12 giorni) e tournée (2) durante la pausa per la manifestazione in Qatar, non ha messo nelle condizioni migliori Mou per far trovare pronta la squadra alla ripresa della serie A. [...]

Mourinho ha comunque messo in preventivo questo momentaneo black out e si è mosso di conseguenza. Avrebbe voluto evitare la trasferta stancante in Giappone subito dopo l'interruzione del campionato. Viaggio faticoso e due amichevoli inutili. Avrebbe preferito anticipare le ferie per dedicarsi poi alla full immersion a Trigoria e, a seguire, al collaudo da fare durante questa tournée ad Albufeira. Il programma, insomma, non lo ha convinto. Ma si è nuovamente adeguato alle esigenze commerciali dei Friedkin proprio come fa quando è costretto ad accettare il "mercatino" per i paletti inflessibili dell'Uefa. E si è accontentato di spostare il gruppo in Portogallo per riportarlo in quota. Con tre amichevoli in sette giorni. Cioè giocando. Solo così pensa di riaccendere la Roma che cammina in campo, come si è visto nella partita contro il Cadice. [...]

Il momento della Roma, quindi, è abbastanza delicato. Mou, però, è convinto di poter prendere di petto la situazione puntando a ritrovare la brillantezza dei giocatori. E la priorità del ritiro in Algarve. Ecco perché ha chiesto di organizzare questi tre match. [...] Dopo Natale riavrà a disposizione Dybala. Anche a Paulino mancherà il ritmo partita. [...] Ma José è più preoccupato dagli altri. La "luce" non basta. Va alimentata. Anche per restare in corsa per la Champions e per non rischiare, anche in campionato, figuracce come quella contro il Cadice.

(Ugo Trani - Corsport)