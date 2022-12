I tulipani in fiore: Wijnaldum corre e Karsdorp dice sì al ritiro

La Roma parte per il ritiro portoghese e, secondo quanto ha detto José Mourinho ai social del club, ha intenzione di portare tutti, anche quelli che alla ripresa del campionato non è sicuro possano giocare. Inutile dire che gran parte delle curiosità ruotano intorno a Georginio Wijnaldum e Rick Karsdorp. (...) Il centrocampista partirà con il gruppo giallorosso. Logico non scenderà in campo in nessuna delle amichevoli e neppure lavorerà stabilmente con il gruppo. Ovviamente il discorso è assai diverso per quanto riguarda Karsdorp. Il terzino non ha alcun problema fisico. (...) Ieri, addirittura, ha fatto anche la partitella a metà campo con tutti gli altri. Ciò che conta, però, è che Karsdorp ha dato la sua disponibilità a partire con la squadra. (...) La Roma, comunque, ha deciso di sciogliere la riserva legata all’ufficialità della sua convocazione solo stamattina, ma filtra ottimismo.

Al momento richieste di cessione con denaro non ci sono, però si sono fatti vivi il Fulham e il Lione per chiederlo in prestito. (...)

(gasport)