I tormenti di Mou: Karsdorp si allena ma il ritiro è in bilico

Ieri Rick Karsdorp ha fatto un passo avanti, ha risposto alla convocazione e si è presentato agli allenamenti. Come è noto non si aggregato alla squadra per la tournèe in Giappone causa problemi psicologici. Sembra che ieri dopo aver svolto circa 3 ore di allenamento non ci sia stato nessun colloquio tra lui, Mourinho e Pinto, sicuramente però dovrà pagare una multa che ammonta circa al 30% del suo stipendio mensile. Dopo i fatti avvenuti nel post Sassuolo-Roma però nessuno assicura la presenza dell'olandese per la tournée in Portogallo che avrà inizio il 15 dicembre e terminerà il 22. La società vorrebbe la riappacificazione ma qualora non andasse in ritiro oltre la multa verrà sicuramente venduto a gennaio, l'alternativa potrebbe essere Bereszynski.

(gasport)