I tifosi pronti al diciottesimo sold out di fila

Mancano ancora 32 giorni alla ripresa del campionato, ma i tifosi della Roma sono già pronti ad assaltare lo stadio Olimpico per sostenere la squadra di Mourinho. Sono già quasi esauriti i biglietti per la sfida del 4 gennaio contro il Bologna, partita che sancirà il diciottesimo sold out consecutivo. E così sarà anche per i prossimi appuntamenti. Ieri il club ha aperto la vendita libera per le gare di campionato contro la Fiorentina (15 gennaio) e l'Empoli (4 febbraio). Per favorire il pienone anche contro il Genoa in Coppa Italia, la Roma ha promosso prezzi vantaggiosi con il pacchetto di tre partite, inserendo anche la sfida col Bologna e quella contro la viola. Sarà sold out anche in Europa League il 23 febbraio per la gara contro il Salisburgo. I tifosi da mercoledì hanno potuto acquistare i biglietti nella vendita libera.

(Corsport)