I mal di pancia di Mourinho aspettando l’arrivo di un’idea Special

Mal di pancia. Nell’originale mondo dei pallonari, dicasi mal di pancia quando un dirigente, un allenatore, un calciatore comincia a manifestare insofferenza, malcontento, irritazione per una situazione in cui non si sente più a suo agio. Mourinho ce l’ha dal fischio finale a Tirana, quando ancora doveva alzare nel cielo albanese la Conference League, e non ha mai fatto nulla per nasconderlo. [...] Mou chiede, gli arrivi di Dybala, Wijnaldum, Matic, Belotti, Celik, (Svilar), Camara dell’estate scorsa sono acqua passata, vuole di più. Come è lecito che faccia un grande allenatore come è lo Special One. [...] Ci sta, insomma. Ma c’è anche dell’altro. [...] Allora perché non provare ad avere un’idea Special? Perché, ci permettiamo di suggerire, non provare a sistemarsi ad albero di Natale? Ovvero tornare alla difesa a quattro con due esterni più adatti a questo schieramento come Celik e Spinazzola, tre centrocampisti (Matic, Camara e quando sarà recuperato Wijnaldum), un trequartista (Pellegrini) e due centravanti che si alternano (Zaniolo e Dybala)? [...] L’importante però è che l’idea vada in campo per una nuova Roma. Migliore.

(La Repubblica - P. Torri)