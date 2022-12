La Roma torna in campo in nome della sostenibilità. Il club dei Friedkin ha firmato lo Sports for Climate Action Framework delle Nazioni Unite, la convenzione volta ad apportare cambiamenti a lungo termine e, sfruttando lo sport, generare consapevolezza e azioni concrete sul clima. La società giallorossa si è impegnata a dimezzare le emissioni entro il 2030.

(Corsera)