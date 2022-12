I Friedkin a Doha tra Eca, business e Mondiale

Dan e Ryan Friedkin si trovano in questi giorni a Doha per affari e un po’ di svago, come ieri quando hanno partecipato prima alla riunione dell’Eca, poi hanno seguito la clamorosa sconfitta del Brasile contro la Croazia, e l’Argentina di Messi (e Dybala) impegnata contro l’Olanda. [...] Oggi saranno allo stadio anche per Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia. Insomma, una full immersion di calcio ma per avere anche nuovi contatti tra i vertici della politica calcistica e del business. Oltre al confronto con Al Khelaifi e colleghi sulla questione Superlega e le notizie riguardanti la Juventus, il patron giallorosso ha colto l’occasione del Mondiale per nuovi contatti con sponsor di alto profilo, espandere il brand Roma e favorire i rapporti con nuove aziende e proprietà calcistiche. Se il cuore del calcio si trova in questo momento a Doha, era impossibile per i Friedkin non esserci. [...]

(Corsport)